Klasa okręgowa Kraków, grupa III. TOP 11 - najlepsi strzelcy po 18 kolejkach sezonu 2020-21

NOWE Zwolnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym. Przeciwnicy posunięć uczelni protestują

Kilkadziesiąt osób zgromadziło się we wtorek na pikiecie przed gmachem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Protest dotyczył cięć kadrowych, które realizuje krakowska uczelnia. Mają one być sposobem na jej problemy finansowe. W ostatnich dniach okazało się m.in., że z uczelnią ma się rozstać kilkoro wykładowców z Instytutu Filozofii i Socjologii, w tym jego szef prof. Janusz A. Majcherek - znany filozof, socjolog, publicysta i komentator (m.in. współpracujący z „Tygodnikiem Powszechnym”). Protestujący są zdania, że osoby do zwolnienia dobierane są z klucza politycznego.