Klasa okręgowa Kraków, grupa III: Wiślanka Grabie awansowała do IV ligi. Wyniki meczów z 19 czerwca 2021

Wyniki meczów 19.06.21 w klasie okręgowej Kraków III

Wiślanka Grabie - Górnik Wieliczka 5:2 (2:1)

Bramki:0:1 Sikora 14, 1:1 samob. 38., 2:1 Kmak 41, 3:1 Panek 60, 4:1 Piotrowski 61, 4:2 Sikora 80, 5:2 Panek 90+1.

Wiślanka: Kobyłka (72 Sroka) - Waś, Kukla, Pluta, Gruszkowski - Cygnarowicz (62 Piernaczyk), Nowak (65 Lipowiecki), Gładysz, Panek, Fedoruk (56 Piotrowski) - Kmak (65 Leśniak).

Górnik: Hebda - Pietrzyk (46 Makówka), Idzi, Mączka, Rudzik - Seweryn (46 Kłys), Wiech, Polus, Kurzawiński, Sikora - Półtorak.

Żółte kartki: Cygnarowicz, Kukla, Waś - Kurzawiński.

Wiślance do awansu wystarczał remis, przy takim rozstrzygnięciu nie musiała się oglądać na wynik Raby (ta przegrała). Lider jednak nie zamierzał kalkulować i pewnie zwyciężył. Ekipa z Grabia do IV ligi wraca po dwóch latach przerwy. A dla trenera Roberta Czopka to kolejna drużyna, z którą wygrał grupę okręgówki (ostatnio dokonał tego z Sokołem Kocmyrzów).