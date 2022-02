Klasa okręgowa Kraków I. Błękitni Modlnica zamierzają gonić czołówkę i włączyć się do walki o awans

Formalnie przepustkę do wyżej klasy mają otrzymać dwie najlepsze drużyny: mistrz zagra w barażu o nową IV ligę, wicemistrz - w tworzonej V lidze (krakowsko-wadowickiej). Warto też bić się o 3. lokatę, bo również może dać awans, gdyby wycofała się któraś z drużyn (teraz ważą się losy TS Węgrzce). Błękitni do czołowej dwójki (KS Olkusz i Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada) tracą aż 10 pkt, a do 3. Przemszy Klucze - 4 pkt. Trener ekipy z Modlnicy Krzysztof Szumiec wierzy, że uda się jeszcze włączyć do walki o najwyższe cele.

- Mamy fajny zespół, ale jak nie gra trzech podstawowych zawodników, to pojawiają się problemy. Jesienią największych strat doznaliśmy w pięciu pierwszych kolejkach, w których nie było optymalnego składu. Piłlarze mieli jeszcze urlopy, a dwóch kluczowych graczy w ostatnim sparingu przed sezonem wypadło nam z powodu kontuzji - mówi szkoleniowiec. - Będziemy grać w każdym meczu o zwycięstwo, nie ma rywali poza naszym zasięgiem. Trzecie miejsce mnie nie zadowoli, chciałbym powalczyć przynajmniej o drugie.