Klasa okręgowa Kraków I. KS Olkusz z nowym trenerem Bartoszem Gawłem ma walczyć o awans

Przypomnijmy, że dla olkuszan poprzedni sezon miał „dogrywkę”. Zespół był faworytem rozgrywek w okręgówce, na finiszu jednak został wyprzedzony przez Spójnię Osiek-Zimnodół-Zawada i Błękitnych Modlnica, które awansowały do nowo tworzonej V ligi (Spójnia przegrała baraż o IV ligę). W Olkuszu liczono, że jednak dostaną przepustkę, bo w wyższej klasie, po wycofaniu się drużyny TS Węgrzce, zrobiło się wolne miejsce, a to właśnie KS PKM (trwają rozmowy ze sponsorem tytularnym) miał najlepszy bilans z zespołów z 3. pozycji w klasach okręgowych. Problemem było to, że regulamin nie przywidywał takiego awansu. Sprawą zajmowały się władze MZPN, ostatecznie nie uzupełniły składu krakowsko-wadowickiej V ligi, będzie w niej 15 zespołów z planowanych 16 (tyle jest w drugiej grupie - sądecko-tarnowskiej).

- Jesteśmy zawiedzeni, bo myśleliśmy, że ten pomysł przejdzie. Trudno, nie będziemy rozpaczać, szykujemy się na okręgówkę. Nie mamy innego wyjścia, będziemy znów walczyć o awans - mówi kierownik drużyny Ryszard Myszor.