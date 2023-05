Klasa okręgowa Kraków I. Remis w meczu drużyn z czołówki: KS PKM Olkusz - Piliczanka

KS PKM Olkusz - Piliczanka Pilica 1:1 (0:1)

Remis w meczu drużyn walczących o awans więcej daje Piliczance. Ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z olkuszanami (jak i i nowym liderem Przebojem), więc jeśli wygra wszystkie pozostałe 4 spotkania (w tym zaległe), to bez względu na inne wyniki zajmie 1. miejsce i awansuje.

Miejscowi mogą czuć niedosyt. Sprawiali lepsze wrażenie, ale nie potrafili wygrać. Przed przerwą strzelili gola, ale ze spalonego (Ryś); potem blisko był Smolarczyk, którego ubiegł wybiegający z bramki Krzywdziński.

Do gości szczęście uśmiechnęło się w 32 min, gdy we własnym polu Żak pechowo przeciął zagranie rywala, kierując piłkę do własnej bramki.

Po przerwie gospodarze szybko doprowadzili do remisu: po wykopie golkipera przyjezdnych futbolwóka szybko wróciła na przedpole Piliczanki, a Smolarczyk z dobrych 30 metrów niespodziewanie kopnął między rywalami do siatki. Olkuszanie złapali wiatr w żagle, przez 20 minut dominowali, ale marnowali okazje. Dwie najlepsze miał Trebus - raz główkował niecelnie z bliska (chyba lepsza opcją był wtedy strzał nogą), później po szarży został zatrzymany. W doliczonym czasie też było gorąco. Przed bramką przyjezdnych kilkakrotnie się kotłowało. Wygraną mógł zapewnić Pietrzyk, lecz zablokował go Krzywdziński.