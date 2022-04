Klasa okręgowa Kraków I. Spójnia Osiek pokonała Nową Proszowiankę na jej boisku

Wicelider z Osieka od początku narzucił gospodarzom swoje warunki. Przyjezdni opanowali środek pola, częściej utrzymywali się przy piłce i od czasu do czasu gorąco było pod bramką Cypriana Baranowskiego. Ten uratował kolegów już w 5. minucie w sytuacji sam na sam z Jakubem Lewandowskim.

Generalnie jednak pierwsza faza spotkania nie przyniosła wielu emocji nielicznym kibicom. Gospodarze, grający bez trzech zawodników, którzy rozpoczęli zwycięski mecz z Błękitnymi Modlnica (Sebastian Gorczyca, Jerzy Polański, Adam Wilk), starali się głównie przeszkadzać rywali. Robili to skutecznie do 38 minuty, gdy Przemysław Żmuda zaskoczył Baranowskiego płaskim strzałem zza linii pola karnego.

Wydawało się, że Spójnia ma wszelkie atuty, by spokojnie kontrolować spotkanie do końca. Zmieniło się to chwilę później, gdy argentyński sędzia Jonatan Vallejon wyrzucił z boiska Krzysztofa Cudejko za oplucie rywala. Goście nawet specjalnie nie protestowali…