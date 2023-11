Klasa okręgowa Kraków I: wyniki 12. kolejki (4-5 listopada 2023)

Przemsza Klucze - Zieleńczanka Zielonki 1:3 (1:1)

Bramki: 0:1 Moskal 12, 1:1 G. Barczyk 40, 1:2 Prochal 83, 1:3 Moskal 89.

Przemsza: I. Tomsia - Sosnowski, Guguła, Brzeziński, Pietrzeniec - G. Barczyk, Sz. Kulawik (60 Latos), Szczepanik (60 Guzy), Ł. Tomsia, Pańczyk (85 A. Barczyk) - Leśniak.

Zieleńczanka: Morański - Michalak (85 Kumor), Moskal, Żywczak, Iciek - Prochal, Malek, Gumula, Pomykacz, Zabiegaj (60 Leal) - Koselak (80 Karhan).

Sędziował: Piotr Piekarz (Olkusz). Żółte kartki: Sz. Kulawik, Leśniak, Brzeziński - Moskal, Koselak. Widzów: 100.

Mecz drużyn z czołówki do końca trzymał w napięciu, a zakończył się zwycięstwem lidera. Zieleńczanka prowadziła po strzale Moskala, tuż przed przerwą do remisu doprowadził G. Barczyk po wrzutce. Po przerwie obie strony miały okazje, dla Przemszy Pańczyk trafił w poprzeczkę. Końcówka meczu należała do gości. Najpierw po efektownej indywidualnej akcji (30-metrowy rajd) gola zdobył Prochal, a po chwili kropkę nad "i" kilka minut później postawił Moskal.