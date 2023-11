Klasa okręgowa Kraków I. Zieleńczanka najlepsza w rundzie jesiennej 2023. Wyniki 13. kolejki

Wyniki 13. kolejki grupy I klasy okręgowej Kraków

W ostatnim meczu jesieni Zieleńczanka pewnie wygrała (na boisku w Wielmoży) z Piastem Wołowice (5:1) i zimę spędzi w fotelu lidera. Ekipa z Zielonek, prowadzona przez trenera Tomasza Dudka, w 13 spotkaniach nie doznała porażki. 11 razy wygrała, dwukrotnie zremisowała i z dorobkiem 35 pkt prowadzi w tabeli.

Tuż za nią jest Przebój Wolbrom (33 pkt). Reszta drużyn ma większą stratę. Obecnie to 11 pkt do lidera, ale dystans po odrobieniu zaległości może się zmniejszyć (m.in. dwa jesienne mecze do rozegrania ma jeszcze Nowa Proszowianka)