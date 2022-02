Klasa okręgowa Kraków II. Kmita Zabierzów nie rezygnuje z walki o awans

Zespół, prowadzony przez trenera Bartosza Gawła, miał się włączyć do walki o awans - premiowane są dwa pierwsze miejsca - ale na półmetku rywalizacji jest daleko od realizacji tego celu. W 13 jesiennych meczach zdobył 23 pkt i jest 4. w stawce. Do lidera Radziszowianki traci aż 13 „oczek”, do 2. Prokocimia Kraków - 8. Natomiast dystans do 3. w tabeli Orląt Rudawa to tylko 2 pkt. A być może trzecia lokata też da szansę na awans, gdyby wycofała się któraś z drużyn z nowo tworzonej V ligi.

- Będziemy w każdym meczu walczyć o pełną pulę, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Może jeszcze uda się dogonić czołową dwójkę. W poprzednim sezonie byliśmy na trzecim miejscu, w tym chcemy przynajmniej powtórzyć ten wynik - mówi prezes Artur Gaweł. - Początek wiosny mamy trudny, zaczynamy z nieobliczalną Bronowianką na jej boisku. Potem mamy mecze z zespołami z czołówki: Radziszowianką, Prądniczanką, Orłem i Prokocimiem.