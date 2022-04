Klasa okręgowa Kraków II. Kontrowersje i przepychanki w meczu Prokocim - Orzeł Piaski Wielkie. Sprawa trafi do sądu?

Prokocim Kraków - Orzeł Piaski Wielkie 1:1 (0:0)

Spotkanie przeszłoby do historii bez echa, gdyby nie kontrowersje w końcówce i afera po jego zakończeniu. W doliczonym czasie gry wychodzący z bramki Siwiecki sfaulował poza polem karnym będącego w dogodnej sytuacji Massoumou, za co dostał tylko żółtą kartkę, a goście - rzut wolny. Po chwili był ostatni gwizdek, ale mecz miał „dogrywkę” - doszło do kłótni i przepychanek - a na tym zapewne nie koniec. Trener gospodarzy Robert Oczkoś zapowiedział skierowanie sprawy do sądu, twierdzi, że został uderzony (po ciosie upadł na ziemię) przez piłkarza gości Uwakwe.

Z wydarzeń sportowych - oba gole padły po rożnych: Bułat trafił głową, a Kret w 90 min w zamieszaniu.