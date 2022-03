Klasa okręgowa Kraków II. Orzeł Piaski Wielkie pozyskał doświadczonego napastnika. Krzysztof Kozieł wraca do klubu

Spadkowicz z IV ligi miał w tym sezonie włączyć się do walki o awans do wyższej ligi, ale wyniki rundy jesiennej tego nie potwierdziły. Drużyna w 13 meczach zdobyła 21 pkt (trzy straciła po walkowerze) i zajmuje 6. miejsce. Do prowadzącej Radziszowianki (mistrz zagra w barażu o IV ligę) traci 15 pkt, do 2. Prokocimia Kraków (awans do nowej V ligi krakowsko-wadowickiej) - 10 pkt.

- Chcemy walczyć o jak najwyższe miejsce, wygrzebać się z okręgówki. Może jeszcze uda się włączyć do walki o awans - mówi Mariusz Berezka, sekretarz klubu.

W zimie w zespole zaszły zmiany. Po stronie ubytków jest kilka nazwisk: Mateusz Ciesielski (kontuzja), Dawid Żeliszczak (Jutrzenka Giebułtów?), Patryk Balawender (Kabel Kraków?); prawdopodobnie grać nie będzie mógł też Mariusz Papież (sprawy osobiste).