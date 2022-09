Klasa okręgowa Kraków II: Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków [ZDJĘCIA]

To był hit kolejki - spotkały się drużyny, które miały na koncie komplet punktów. Zwycięską serię podtrzymały rezerwy Wieczystej, a biorąc pod uwagę poprzednie sezony, to była już 51. z rzędu (!) wygrana ekipy prowadzonej przez trenera Łukasza Kubika.

Przed przerwą goście mieli przewagę, co potwierdzili dwoma golami. Prowadzenie dał Banachowicz, który zamknął mocne zagranie Guzika z prawej strony. Potem Pachowicz spożytkował sytuację sam na sam z bramkarzem, a okazja powstała po przechwycie Gawęckiego i dobrym podaniu Nowickiego.

W II połowie Orzeł zagrał lepiej, miał szanse, by odwrócić losy spotkania, lecz brakło precyzji. Blisko byli m.in. Kozieł (groźny strzał głową po rożnym) i Śliski (w dogodnej sytuacji uderzył za wysoko).