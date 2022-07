Klasa okręgowa Kraków III. Orzeł Myślenice podejmie walkę o V ligę. „Drużyna dorosła do awansu”

Poprzedni sezon Orzeł skończył na 4. pozycji, lecz w praktyce nie liczył się w grze o awans. Niemniej bardzo udana runda wiosenna rozbudziła apetyty. Dla klubu, który na poziomie okręgówki zacznie już 12. kolejny sezon, chyba przyszła pora, by spróbować powalczyć o coś więcej.

- Nie chcemy „pompować balonika”, ale poprzednia runda, w której zdobyliśmy tylko o punkt mniej od Złomeksu (1. lokata - przyp.) i potrafiliśmy wygrywać z wyżej notowanymi rywalami, pokazała, że stać nas na miejsce w czołówce - mówi trener Kamil Ostrowski. - Myśląc o rozwoju, trzeba zrobić krok do przodu. Czwarta liga sportowo i organizacyjnie jest trochę poza naszym zasięgiem, nowa piąta liga byłaby dla nas dobrym miejscem. Uważam, że drużyna dorosła do awansu. Jeśli będzie szansa, to spróbujemy, ale nic na siłę, do wszystkiego podchodzimy z pokorą.