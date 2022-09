Klasa okręgowa Kraków III. Węgrzcanka idzie jak burza. Cel na ten sezon jest jasny - awans

W poprzednich rozgrywkach Węgrzcanka też liczyła się w walce o awans, ale wtedy ostatecznie zajęła 3. miejsce, za Zjednoczonymi-Złomeksem Branice i Karpatami Siepraw (te drużyny uzyskały przepustkę do wyższej ligi). Teraz wymieniana była w gronie głównych faworytów, na boisku potwierdziła te przepuszczenia. Czy w klubie spodziewanego się aż tak dobrego otwarcia?

- Trenuje się po to, by wygrywać. Na razie w meczach udaje się nam realizować to, co sobie wcześniej założyliśmy, stąd tak dobre wyniki - mówi trener węgrzcan Krzysztof Mastalerz.