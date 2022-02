Klasa okręgowa Kraków III. Węgrzcanka wiosną powalczy o awans. W drużynie mają być nowe twarze

Po spadku z IV ligi ekipa z Węgrzc Wielkich była jednym z kandydatów do walki o przepustkę do wyżej klasy rozgrywkowej. Na półmetku wywiązuje się z tej roli, zajmuje 2. miejsce (26 pkt), traci 2 „oczka” do liderujących Zjednoczonych-Złomex Branice. Po słabszym początku jesieni 2021 (porażki w dwóch pierwszych meczach, po 4 kolejkach na koncie były tylko 4 „oczka”) drużyna złapała właściwy rytm i zadomowiła się w czołówce. Wygrała m.in. na boisku obecnego lidera.

Przypomnijmy, że mistrz okręgówki otrzyma prawo gry w barażu o nową IV ligę (na całe województwo), wicemistrz dostatnie się do tworzonej V ligi (krakowsko-wadowickiej; będą dwie grupy w Małopolsce). Rywalizacja zapowiada się ciekawie, bo w czołówce tabeli grupy III jest ścisk. Między 1. i 5. drużyną (Raba Dobczyce) jest tylko 5 pkt różnicy.