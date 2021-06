Klasa okręgowa Kraków. Mecze w środę i czwartek (2-3.06). Wieczysta kontra Nadwiślan

Grupa I

Środowe spotkanie Błękitni Modlnica - TS Węgrzce (godz. 18.30) może zdecydować, który zespół awansuje do IV ligi. Na razie liderem jest ta pierwsza ekipa, ma 2 pkt przewagi nad najgroźniejszym rywalem, ale też rozegrała o jeden mecz więcej, więc wcale nie jest w komfortowej sytuacji. Nawet remis może jej niewiele dać, bo potem i tak trzeba będzie liczyć na potknięcie przeciwnika. Co ważne, to Błękitni mają na razie lepszy bilans bezpośrednich spotkań, jesienią wygrali na terenie rywala.

W walce o utrzymanie mecz „o 6 punktów” czeka w czwartek piłkarzy Orła Iwanowice i LKS Niedźwiedź.