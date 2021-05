Klasa okręgowa Kraków. Od 15 maja kibice wejdą na trybuny. Zobacz, kto gra w najbliższy weekend

NOWE Kraków. Miasto ma pomysł na turystów: Plac Centralny zamiast Rynku Głównego. Co na to mieszkańcy Nowej Huty?

Kraków to nie tylko Wawel i Rynek Główny. Wiceprezydent miasta Jerzy Muzyk przedstawił w rozmowie ze stacją RMF pomysł na rozładowanie ruchu turystycznego - zagranicznych turystów proponuje przekierować z Rynku Głównego do innych części miasta, w tym również Nowej Huty. W ten sposób przybysze mają mniej utrudniać życie krakowianom. Ale co na to mieszkańcy Nowej Huty?