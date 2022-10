Klasa okręgowa Kraków. Seria zwycięstw Wieczystej II Kraków skończyła się na 55 meczach

Piłkarze Wieczystej II przez ponad dwa lata nie byli takiej sytuacji

- Kiedyś ta seria musiała się skończyć. Teraz kontynuujemy inną - meczów bez porażki, oby trwała jak najdłużej - mówi trener Łukasz Kubik. Krakowianie we wspomnianym meczu z Partyzantem musieli odrabiać straty, przegrywali 0:2. - Zagraliśmy słabszy mecz, jak na nasze możliwości. Udało się wyrównać, ale później brakło już chyba czasu na zwycięstwo. Oczywiście tragedii nie ma, cel się nie zmienia - walczymy o awans. Choć przyznam, że atmosfera w szatni była dziwna. Przecież przez ponad dwa lata nie byliśmy w takiej sytuacji.

55 zwycięstw, 50 goli Wieczystej II

Również w bieżących rozgrywkach Wieczysta II kompletowała zwycięstwa. Skończyło się na łącznie 55 - to osiągnięcie, który uznać trzeba za rekord Polski w seniorskich zmaganiach. Niezależnie od poziomu, wyczyn musi budzić szacunek. Bo nie było tak, że gdy zespół już osiągnął cel, czyli miał zapewniony awans, to odpuszczał, albo podchodził lekceważąco do rywali. Łącznie w tym czasie strzelił 508 bramek!