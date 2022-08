Klasa okręgowa Kraków. Zmiana trenera w LKS Śledziejowice - Krzysztof Szot zastąpił Marka Motykę. Debiut już dziś

Szot karierę piłkarską spędził na pozycji bramkarza, grał m.in. w Hutniku Kraków (mistrzostwo Polski juniorów), w Clepardii Kraków, Zieleńczance Zielonki czy Pogoni Miechów, jak również w Śledziejowicach. Ten sezon zaczął jako grający trener A-klasowej Wandy Kraków, prowadził też drużynę kobiecą. W nowej roli 45-latek zadebiutuje już w środę (31.08) w meczu wielickiego Pucharu Polski - ze Zjednoczonymi-Złomeksem Branice.

Motyka pracował jako trener w Śledziejowicach w sezonie 2020-21 w IV lidze. Zespół spadł do okręgówki, z której nie udało mu się potem awansować. Dwa pierwsze mecze nowego sezonu (2022-23) przyniosły porażki, przełamanie nastąpiło w miniony weekend (wygrana 8:1 z Jordanem Zakliczyn), niemniej strony postanowiły coś zmienić. Zespół jest 11. w stawce 14 ekip.

„Trener Marek Motyka przyszedł do klubu w trudnym okresie i swoim doświadczeniem oraz zaangażowaniem zbudował nową drużynę „Śledzi”. Korzystnie wkomponował juniorów naszego klubu do drużyny seniorów. Z perspektywy czasu widzimy postęp, lepszą grę oraz bramki naszych wychowanków w drużynie seniorów za co serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, iż dalej będziemy iść wyznaczoną drogą, tworząc zespół składający się z mieszanki doświadczonych zawodników z młodzieżą” - to fragment oświadczenia klubu.