Klasa okręgowa. Prądnik Sułoszowa rozgromiony w Proszowicach, ale zegar dał radę

Proszowianka wygrała szósty mecz z rzędu i było to z pewnością najłatwiejsze z serii zwycięstw. Mecz wyglądał jak pojedynek pucharowy, w którym spotkały się dwie drużyny, które na co dzień dzielą co najmniej dwie klasy rozgrywkowe. Do przerwy miejscowi robili na boisku co chcieli. Praktycznie każda ich akcja kończyła się zdobyciem gola po wcześniejszej szybkiej wymianie kilku podań i dogrania ze skrzydła w pole karne. Najładniejsze bramki zdobyli Wąsowicz i M. Przeniosło, którzy pokonywali Górkę uderzeniami z dystansu. Wrona z kolei skompletował dublet w odstępie niespełna minuty.

Gdy pierwsza akcja po przerwie zakończyła się bramką tego dnia Kwietnia, wszyscy byli przekonani, że za chwilę skończą się możliwości boiskowego zegara, który pokazuje tylko jednocyfrowe rozstrzygnięcia. Miejscowi jednak od tego momentu wyraźnie stracili koncentrację. Przy dwóch golach, jakie dołożyli do swojego dorobku, ogromny udział mieli rywale. Najpierw Górka wdał się w pojedynek ze Stankiem i stracił piłkę. Potem Świstowski interweniował tak pechowo, że wślizgiem pokonał własnego bramkarza. Gospodarze z kolei swoje okazje marnowali seryjnie i zegara nie trzeba będzie wymieniać na nowszy model