Klasa okręgowa. Proszowianka wysoko wygrywa z Bolesławem. Hat trick siedemnastolatka

Jakub Chwał urodził się 25 sierpnia 2006 roku, zatem niespełna miesiąc temu skończył siedemnaście lat. Z ogromną dozą prawdopodobieństwa można napisać, że jest najmłodszym zawodnikiem w liczącej ponad 100 lat historii Proszowianki, który w meczu ligowym popisał się hat trickiem. I trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że jego bramki nie były z gatunku „dobił do pustej”. Przy wszystkich zresztą asystowali jego niewiele starsi koledzy, wychowankowie klubu.

Najpierw została nagrodzona waleczność wprowadzonego na boisko w przerwie Adama Rokity, który leżąc na murawie zdołał dograć do Chwała, a ten po przyjęciu piłki wypracował sobie pozycję strzałową i uderzył pewnie do siatki. Po kilku minutach znów dogrywał z lewej strony Rokita, a wbiegający Chwał wślizgiem skierował piłkę do siatki. Jego prawdziwym popisem był jednak gol numer trzy. Tym razem fundamenty pod bramkową akcję położył heroicznie walczący z rywalami Kamil Kopeć, a Chwał po przejęciu piłki urządził sobie w polu karnym slalom połączony z przepychaniem obrońców. Zakończył go mocny uderzeniem z ośmiu metrów tuż przy dalszym słupku.