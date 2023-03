Klasyfikacja Raw Air 2023 w skokach narciarskich. Zawodnicy walczyli o wysokie premie. Wygrał Granerud

Dla kogo premia 60 tys. euro? Klasyfikacja Raw Air 2023 w skokach narciarskich

Do końcowego rankingu zaliczone zostaną wyniki 12 skoków w trzech ośrodkach: Oslo (już zakończone), Lillehammer (13-16.03) i Vikersund (17-19.03, loty na "mamuciej" skoczni). Każdorazowo będą to dwukrotnie kwalifikacje i konkurs. Aby więc zgarnąć główną premię, wynoszącą 50 tys. euro, trzeba dobrze skakać przez 10 dni (10-19 marca). A jest o co walczyć, bo na bonusy może liczyć czołowa trójka klasyfikacji.