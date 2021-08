Klaudia Siciarz z AZS AWF Kraków wygrała bieg na 100 m ppł w szczecińskim memoriale Wiesława Maniaka

Siciarz znów złamała barierę 13 sekund, tym razem uzyskując czas 12,94. To nieco słabszy wynik od tego, jaki osiągnęła w Tokio, ale potwierdzający, że wciąż utrzymuje się w wysokiej dyspozycji.

- Rzeczywiście, forma jest wysoka. Technika biegu była bardzo dobra. Można powiedzieć, że brakuje mi tylko obiegania, takiego jednego startu, w którym zgrają się wszystkie elementy - mówi. Być może nastąpi to już wkrótce, gdyż menedżer krakowianki negocjuje dla niej kolejne występy, tym razem na mityngach za granicą. Ma do nich dojść w dwa ostatnie weekendy sierpnia.

Mityng w Szczecinie miał międzynarodową obsadę. Rywalizacja na 100 m ppł (wystartowała także inna z Polek, Klaudia Wojtunik, zajmując piątą pozycję) odbyła się w niedzielę dopiero o godzinie 21.30.

Pora nietypowa, raczej do spania niż do biegania, ale nie szkodzi - przecież ja wciąż zbieram doświadczenia i to kiedyś zaprocentuje - śmieje się 23-letnia Siciarz.