Klaudia Zwolińska tuż za podium slalomowego Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Augsburgu

Zwolińska (Start Nowy Sącz) zajęła w finale slalomu K-1 czwarte miejsce, do podium brakło jej tylko sekundę. Miałaby medale, gdyby nie aż 4 punkty karne (najwięcej spośród zawodniczek ze ścisłej czołówki) doliczane do czasu przejazdu. Wśród mężczyzn w K-1 najlepiej spisał się Dariusz Popiela (Start), zakończył rywalizację na 9. pozycji. Z naszej reprezentacji tylko ta dwójka awansował do finałów.

W kayak crossie Polacy nie odegrali większej roli. Zwolińska była 15, a Jakub Brzeziński (AZS AWF Kraków) - 21.