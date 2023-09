Klaudia Zwolińska z brązowym medalem mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Londynie

W MŚ w Londynie Zwolińska osiągnęła życiowy sukces

Zawodniczka Startu Nowy Sącz była już na podium mistrzostw Europy (w tym rok, podczas Igrzysk Europejskich, została wicemistrzynią kontynentu), Pucharów Świata, ME i MŚ w kategoriach juniorskich i młodzieżowych, ale wśród seniorów indywidualnie zdobyła pierwszy medal.

Na torze Lee Valley Whitewater Center pod Londynem w sobotnim półfinale zajęła 5. lokatę i awansowała do finału. W nim uzyskała trzeci wynik, do najlepszej Australijki Jessicy Fox straciła 1,40 s, do 2. w rankingu Słowaczki Eliski Mintalovej - 0,27 s.

Zwolińska jest trzecią medalistką w historii polskiego slalomu. Dwa krążki - złoty w 1975 r. i srebrny w 1973 r. - wywalczyła Maria Ćwiertniewicz, w 1999 r. wicemistrzynią globu była Beata Grzesik.

W sobotę w finale zaprezentował się także Mateusz Polaczyk. Pochodzący ze Szczawnicy zawodnik w K-1 zajął 7. miejsce (zwyciężył Brytyjczyk Jospeh Clarke). Polaczyk, który na podium MŚ był w 2011 (srebro) i 2013 r. (brąz) wrócił do slalomowej kadry po przerwie.