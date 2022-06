Kleszcz wbity w skórę? To dobra wiadomość

Jeśli usunąć pajęczaka w przeciągu doby, prawdopodobieństwo zachorowania na boreliozę jest bliskie zeru. Czas gra tutaj najważniejszą rolę, a początkiem wyścigu o zdrowie jest odkrycie pasożyta. Gorzej, jeśli dopadnie was nimfa. Najedzona do syta jest wielkości ziarenka maku. Wbita w skórę praktycznie niemożliwa do zauważenia. Nimfa może przenosić krętki boreliozy, tak samo jak postacie dorosłe. Wedle lekarzy większość przypadków boreliozy, gdzie pacjent nie zauważył ukąszenia, to właśnie ich sprawka.

Są jeszcze larwy. Mniejsze od nimf i choć nie chce straszyć, też przenoszą w sobie bakterie. Na szczęście jako cel wybierają bardziej dostępne od ludzi drobne gryzonie, krety czy ryjówki. Można oczywiście zaniechać wycieczek na łono natury, ale z pierwszej ręki znam przypadki złapania kleszcza na własnym balkonie i ławce przystanku autobusowego. Na kleszcze najlepsze są mrówki w ogrodzie, które zjadają nimfy i larwy.