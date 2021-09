Klub Sportowy Prokocim Kraków świętował 100-lecie istnienia [ZDJĘCIA]

Klub sportowy w Prokocimiu, wówczas podkrakowskiej wiosce, powstał w 1921 r., jako Krakus. Później po łączeniu podmiotów była to Świtezianka, a od 1933 po kolejnej fuzji - KS Prokocim. Po II wojnie światowej klub nazywał się Kolejarz Prokocim.

Klub znany jest głównie z działalności piłkarskiej. W 1954 r. wygrał swoją grupę III ligi i był blisko awansu do II ligi, ale odpadł w barażu. W sezonie 1979-80 zespół dotarł do 1/6 finału Pucharu Polski, wyeliminował go dopiero tam Górnik Zabrze.

Obecnie zespół - od wielu lat - występuje na poziomie klasy okręgowej Kraków (grupa II).

W miniony weekend w klubie świętowano jubileusz. W sobotę nastąpiło w Parku Jerzmanowskich odsłonięcie pamiątkowej tablicy, odbyła się uroczysta gala. W niedzielę natomiast był piknik integracyjny, z licznymi atrakcjami dla mieszkańców (m.in. ze stanowiskami do e-sportu). Sportowym gwoździem programu był towarzyski mecz oldbojów Prokocim - Cracovia, który zakończył się remisem 4:4. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnej imprezy.