Kobieca Twarz Małopolski 2022. Barbara: Śpiew daje siłę!

Mieszka w Podwilku na Orawie. Wtopiona w miejscową społeczność, pielęgnuje stare tradycje, chętnie pomagając w czasie lokalnych wydarzeń. Śpiew daje jej siłę do codziennej pracy, jest chwilą odpoczynku od trudności, których nie szczędzi życie. Śpiewająco zwyciężyła w naszym plebiscycie – jako wrażliwa, dzielna i zaradna kobieta z pasją.

Barbara Frajcosz z Podwilka to wyśmienita gospodyni, mama dwóch udanych synów, ale przede wszystkim kobieta z pasją do śpiewania.

Plebiscyt Kobieca Twarz Małopolski pokazał, że nasze kobiety są silne i wiedzą, czego chcą. Mają wizję, pomysły na siebie i na to jak sprawić, by świat był choć trochę lepszy. Mają do zaoferowania o wiele więcej niż tylko "ładna buzia".