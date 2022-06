Kobieca Twarz Małopolski. Spotkanie pełne inspiracji i pozytywnej energii w gronie laureatek plebiscytu

W kategoriach: córki, matki, kobiety dojrzałe rywalizowało kilkadziesiąt pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali Czytelnicy "Gazety Krakowskiej". Nasze jury spotkało się z nimi podczas Forum Kobiecości w hotelu Galaxy w Krakowie. Na to wyjątkowe wydarzenie zaprosiliśmy laureatki z każdego miasta i powiatu.

Przyjechały do nas z całej Małopolski, by w trakcie rozmowy z konkursowym jury przekonać je, że to właśnie one są kobietami mądrymi, przebojowymi, odważnymi, pewnymi siebie i zasługującymi na główną nagrodę.

Jury usłyszało intrygujące historie z życia uczestniczek konkursu. A były to najróżniejsze opowieści; pełne pasji, emocji, humoru ale także bardziej poruszające. Laureatki mówiły o zmaganiach z życiem czy walce z chorobą. Wszystkie uczestniczki łączy to, że niezależnie od tego, co je spotkało, dziś są wspaniałymi babciami, matkami, kobietami dojrzałymi i młodymi, które świat mają w zasięgu ręki.