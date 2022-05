Kochamy słońce. Jak się nim cieszyć bez ryzyka?

Jeśli okaże się, że rośnie, zmienia kształt lub ciemnieje - od razu powinniśmy udać się do dermatologa. Powód? To może być czerniak.

Objawy

Czerniak to złośliwy nowotwór skóry. Zdecydowana większość czerniaków znajduje się na skórze, ale mogą występować wszędzie tam, gdzie pojawiają się komórki barwnikowe. Czerniak może rozwinąć się ze zwykłego pieprzyka, który mamy od dawna. W początkowej fazie nie daje wielu niepokojących objawów. Najczęściej pojawiają się nieznaczne zgrubienia.

Im wcześniej wykryjemy nowotwór, tym łatwiej będzie go wyleczyć. Dlatego uważnie oglądajmy wszelkie zmiany na skórze. Ważne, żeby wiedzieć, że nie każde znamię jest czerniakiem. Czasami to po prostu niegroźna brodawka. Najlepiej sprawdzić to z dermatologiem, szczególnie, jeśli przebarwienie zaczyna się zmieniać, powiększać albo swędzieć.Rak skóry rozpoznawany jest na podstawie obrazu klinicznego i badania histopatologicznego. Podstawową metodą leczenia jest operacja, w ramach której usuwany jest guz i określony obszar zdrowych tkanek.