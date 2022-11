Koczujący myszołów

Pomaganie drapieżnym ptakom nie jest łatwe. To nie to samo, co dokarmianie sikorek, gołębi tudzież łabędzi czy dzikich kaczek. Po prostu łatwizna. Myszołów to trudny orzech do zgryzienia.

Po pierwsze drapieżnik, czyli bez mięsa ani rusz. Po drugie, lubi polować, a to już kłopot, bo jak podsunąć mu coś żywego prosto pod dziób? Na myśl przyszła mi padlina Martwe zwierzaki, jakimi nie pogardzi żaden ptak szponiasty. Jedzonko nieapetyczne i paskudnie wyglądające, ale nie ucieka. I co najważniejsze, zawiera kalorie. Padliny nigdzie nie kupi, ale są porcje rosołowe. Kurze szkielety niezbyt dokładnie pozbawione mięsa. Towar dostępny od ręki, a jeśli wzbogacić go o parę kawałków krwistej wątróbki z drobiu, danie będzie wyglądało niczym apetyczna padlina pierwszego gatunku. Myszołów powinien być bardzo zadowolony.

Mój genialny pomysł porzuciłem dość szybko po wizycie w sklepie. Cóż, ceny … Ze dwa, trzy poczęstunki jeszcze by przebolał, ale jeśli przywyknie, to już pewnie nie odleci na południe. Trzeba go będzie utrzymywać do wiosny. Jest jeszcze jedno. Położony na ziemi posiłek dla ptaka w mgnieniu okaz wywęszą lisy. Na dokarmianie rudzielców nie mam ochoty. Myszołów musi sobie sam poradzić.