Kokotów. Wizyta premiera w Małopolsce. Mateusz Morawiecki odwiedził budowę nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

– Według meteorologów najbliższe dwa dni mogą być ciężkie. Jutro może dojść do apogeum wichur, a wczoraj miał miejsce tragiczny wypadek. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar. W czasie jak ten, kiedy niszczycielskie wichury przechodzą przez Polskę, pomoc, która dociera, liczy się w minutach. Dlatego bardzo mocno rozbudowujemy bazę, żeby ta pomoc mogła jak najszybciej dotrzeć do ludzi. Dziękuję profesjonalnym zespołom LPR za ogromne wsparcie, którego udzielacie obywatelom naszego kraju - jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Dziękuję również służbom mundurowym, które uczestniczyły w niwelowaniu szkód ostatnich wichur. Apeluję - nie lekceważmy raportów RCB. Jeżeli nie trzeba - nie podróżujmy i nie wychodźmy z domu, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo – powiedział premier, podczas wizyty w nowej bazie LPR.