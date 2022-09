Kolarski mistrz Europy zaatakował nastolatki w hotelu. Po wyjściu z aresztu wystartował w wyścigu mistrzostw świata Krzysztof Kawa

Na prowadzeniu Holender Mathieu van der Poel commons.wikimedia/Lieven De Cock (Digital Clickx)

Holenderski kolarz Mathieu van der Poel został ukarany grzywną w wysokości 1500 dolarów australijskich (ok. 4800 zł) za zaatakowanie nastoletnich dziewczynek. Do incydentu doszło w sobotę w hotelu w Wollongong, dzień przed wyścigiem o mistrzostwo świata. W poniedziałek 27-latek przyznał się do winy przed sądem.