„Kolej+” w Niepołomicach. Mieszkańcy nie godzą się na zaprojektowane warianty linii kolejowej do Krakowa

Odtworzenie połączenia kolejowego z Krakowa do Niepołomic, planowane w ramach programu „Kolej+”, to projekt województwa małopolskiego (urzędu marszałkowskiego). Przedsięwzięcie jest na etapie opracowywania wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla inwestycji. W dokumencie tym zrezygnowano z poprowadzenia nowej linii kolejowej wzdłuż wałów Wisły, co zapowiadano latem 2020 roku, gdy ogłaszano udział Niepołomic w „Kolei+”, wyznaczono natomiast trzy inne warianty dla budowy torów, stacji i innej kolejowej infrastruktury.

Wariant pierwszy zakłada poprowadzenie torów jako odgałęzienia od linii kolejowej 95 do rejonu dworca autobusowego w Niepołomicach (ul. Kolejowa; tam ma być stacja końcowa, w miejscu obecnego składu budowalnego), a drugi - od linii kolejowej 91 (w obrębie stacji PKP w Podłężu) do okolic niepołomickiego dworca autobusowego, do tego samego miejsca co w wariancie 1). Natomiast wariant trzeci o lokalizacji stacji końcowej pociągu w rejonie skrzyżowania ulic Wimmera i Płaszowskiej w Niepołomicach.