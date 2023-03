Kolej z Krakowa do Myślenic. Umowa na sfinansowanie projektu linii podpisana

Wojewoda Łuksza Kmita dodał zaś, te inwestycja z pewnością sprawi, że wielu mieszkańców pozostawi swoje samochody w garażach i przesiądzie się na kolej, co pozwoli odkorować zakopiankę.

Bez wątpienia kolej do Myślenic do szansa na rozwój lokalnych samorządów, nie tylko Myślenic - mówił.

- Nasze marzenia i ambicje stają się faktem. Dzięki rządowemu programowi Kolej Plus, dobrym decyzjom Zarządu Województwa Małopolskiego i naszej determinacji jesteśmy o krok od połączenia siły Krakowa z potencjałem Myślenic. To dzięki dokumentacji projektowej będzie mogło powstać nowe połączenie kolejowe, które przybliży te dwa ważne Małopolskie miasta. Dzięki kolei naszym mieszkańcom zapewnimy w końcu szybki, bezpieczny i ekologiczny transport kolejowy w codziennych podróżach do szkoły, na studia, do pracy czy do instytucji publicznych. Dla Myślenic i całej „Ziemi Myślenickiej” połączenie kolejowe to będzie coś na miarę legendarnego „Złotego Pociągu”. To dla nas szansa na rozwój gospodarczy i rozwój społeczny. Szanowni Państwo Kolej na Myślenice! - mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.