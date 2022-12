Kolejka krwiodawców do „Regisu”. Znakomity wynik akcji HDK w Kopalni Soli w Wieliczce

Krwiodawcy nie zawiedli, co jest już podczas tych akcji regułą. Do szybu Regis, gdzie urządzono „centrum krwiodawstwa” ustawiła się długa kolejka osób, chcących pomóc w ten sposób w ratowaniu zdrowia i życia innych. Byli wśród nich mieszkańcy powiatu wielickiego, górnicy, policjanci; niektórzy przyjechali z daleka m.in. z Zakopanego. Przyszło wiele osób, które oddają krew systematycznie. Nie zabrakło również tych, którzy postanowili zrobić to pierwszy raz w życiu.

Już tradycyjnie krwiodawcy otrzymali nie tylko posiłek regeneracyjny, ale także upominek od wielickiej kopalni: bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej.

Akcja „Podaruj krew, podaruj życie” odbywa się w Kopalni Soli w Wieliczce od sześciu lat, dwa razy do roku – w lipcu oraz grudniu. Projektu nie przerwała nawet pandemia, a kolejne akcje przynoszą nie tylko litry bezcennego „leku”, ale też edukują, promują krwiodawstwo, zachęcają działań na rzecz innych.