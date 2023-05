Kolejna OSP włączona do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Przygotowali się do tego kilka lat. Musieli spełnić określone warunki, i to zarówno dotyczące ludzi i ich wyszkolenia, ale również sprzętu.

Na pytanie „czy było to trudne” prezes jednostki Andrzej Gacek odpowiada z pełnym przekonaniem:

Przy zaangażowaniu naszych druhów nic nie jest trudne.

Chwali on sobie nie tylko ich zaangażowanie, ale również współpracę z gminą Lubień.

Jednostka powstała w 1911 roku. Rocznie wyjeżdża do akcji ok. 42 razy. Przeważnie są wzywani do wypadków, kolizji, usuwania plam ropopochodnych itp.

Sama Skomielna Biała leży na terenie przez który przebiega droga ekspresowa S7 (nowa zakopianka). W tej miejscowości jest też jeden z portalu tunelu w ciągu S7.