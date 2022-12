Kolejny tie-brak w meczu siatkarzy Barkomu Każany Lwów w PlusLidze, tym razem z Treflem Gdańsk

NOWE PRZYSIĘGA odc. 774. Gulperi czeka na proces. Streszczenie odcinka [27.12.22]

Gulperi jest w areszcie. Kobieta jest załamana przez to, co się ostatnio wydarzyło. Kemal nie może uwierzyć, że ktoś chciał ją zabić. A co się dzieje z Yigitem?...