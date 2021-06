Komar tygrysi - wybitnie paskudny owad Grzegorz Tabasz

Oznaką nadchodzącej kanikuły są wszelakiej maści straszne stwory wypełzające na pierwsze strony mediów. A to najbardziej toksyczny chrząszcz oleica, a to znowu żmije. Oleica jest tak samo niebezpieczna jak muchomor sromotnikowy. Trzeba by zjeść przynajmniej kilka chrząszczy dla chorobowego efektu. Żmija przynajmniej może pokąsać, ale to historia na inne opowiadanie. Póki co, postraszę jedną chorobą i jednym, rzeczywiście paskudnym owadem.