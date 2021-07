Konary. Malowali kłódki, wybijali monety, ale też szczepili się i badali wydolność płuc. Była też husaria

- Skorzystaliśmy z możliwości zaszczepienia się i zbadania płuc w spirobusie, a dzieci świetnie się bawiły i nie przeszkadzał nam czasem padający deszcz –

chwalą piknik Jan i Ewa, małżonkowie ze Świątnik.

- My malowałyśmy kłódki –

swoje dzieła plastyczne demonstrują 7-letnia Milenka i jej o rok starsza siostra Halinka. Z rodzicami na piknik do Konar dziewczynki przyjechały z sąsiednich Wrząsowic.

Medale z królową

Powodzeniem cieszyło się stanowisko Galicyjskiej Izby Gospodarczej. Prezes Marek Malec opowiadał o kłódkach, z których od wieków słynęły Świątniki i okolice. Np. sekretne kłódki rzemieślnicy wykonywali do kaplic i skarbca w katedrze na Wawelu w Krakowie.

Wiele osób miało okazję do wybijania samodzielnie medali z wizerunkiem królowej Jadwigi, patronki miasta. To jej Świątniki zawdzięczają bliskie kontakty z Zamkiem Królewskim.