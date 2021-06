Koncern MAN zainwestuje 450 mln zł w Niepołomicach. Powstanie co najmniej 1500 nowych miejsc pracy Jolanta Białek

Fabryka MAN-a w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI) idzie do rozbudowy. Inwestycja będzie gigantyczna. MAN zainwestuje w Niepołomicach ok. 450 mln zł (95 mln euro). Zatrudnienie w firmie zwiększy się do 2500 pracowników (obecnie ok. 900), a planowana średnia produkcja dzienna wzrośnie do 300 pojazdów oraz 200 kabin. Przedsięwzięcie ma być superszybkie – MAN powinien urosnąć do września 2022 roku. Według zapowiedzi rozbudowany niepołomicki MAN będzie jednym z największych zakładów produkujących ciężarówki w Europie.