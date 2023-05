Koncert, bieg i majówka - to i więcej czeka w weekend w powiecie myślenickim Katarzyna Hołuj

Stara Chata Lenartówka w Sierakowie Renata Knapczyk

Bieg Sieprawska Piątka (i to jubileuszowy, dziesiąty!), majówka strażacka na Górnym Przedmieściu albo I Myślenicki Dzień Bliźniaka to tylko niektóre z propozycji na weekend w Myślenicach i powiecie myślenickim. Będzie okazja pokibicować młodym gimnastyczkom w Dobczycach, albo wybrać się do Sierakowa, gdzie przy "Lenartówce" odbędzie się klimatyczny, kameralny koncert charytatywny.