Koniec 3. sezonu "Zniewolonej". Znamy szczegóły kontynuacji produkcji. W jedną z głównych ról wcieli się znany polski aktor 16.03.22 oprac.: Anna Nowak

Serial "Zniewolona" gości na antenie Telewizji Polskiej od 2019 roku. W tym czasie pokochały go miliony Polaków, co sprawiło, że premiera drugiej serii odbyła się w naszym kraju wcześniej niż na Ukrainie. Dodatkowo fabułę postanowiono zaadaptować do wersji powieściowej. Najnowszy sezon, tak jak wcześniejsze dwa, obfitował w zaskakujące zwroty akcji oraz zmiany - nie tylko w życiu Katii, lecz także w obsadzie. Niestety wielkimi krokami zbliżamy się do ostatniego odcinka serialu. Kiedy zostanie wyemitowany? Co wiemy na temat kontynuacji? Odpowiadamy.