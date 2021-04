Koniec pucharowej przygody Nadwiślanki Nowe Brzesko [ZDJĘCIA]

Mecz ułożył się dobrze dla gospodarzy. Już w 7. minucie sędzia Marek Kowalik podyktował dla nich rzut karny za zagranie ręką jednego z graczy Bocheńskiego. Jedenastkę wykorzystał Andrzej Musiał, strzelając przy lewym słupku bramkarza. W I połowie różnica dwóch klas dzielących oba zespoły nie była widoczna. Czwartoligowcy z Bochni częściej byli przy piłce, ale na dobrą sprawę tylko raz poważnie zagrozili Kamilowi Herdzikowi. W 23. minucie akcję lewą stroną przeprowadził Tomasz Rachwalski, zagrał do Kacpra Musiała, ale ten z bliska strzelił obok słupka.

Tymczasem po drugiej stronie boiska szalał Wojciech Przybył. Popularny „Wandzia” w kontratakach sprawiał ogromne problemy obrońcom przyjezdnych i w 17. oraz 28. był bardzo blisko pokonania Damiana Szydłowskiego, ale jego uderzenia z dystansu były niecelne. Najlepsza okazję zmarnował jednak w doliczonym czasie I połowy, gdy po błędzie defensywy znalazł się oko w oko z Szydłowskim i nie zdołał go pokonać. To powinien być gol… Takie trafienie do szatni postawiłby zespół z Bochni w bardzo trudnej sytuacji.