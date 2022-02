Koniec serialu ELIF. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany w połowie marca. Widzowie będą zszokowani. Co się wydarzy? [ZDJĘCIA] 23.02.22

Elif. Kiedy ostatni odcinek serialu?

„Elif” gości na naszych ekranach od 2017 roku, co oznacza, że jest to najdłużej emitowany do tej pory serial turecki w historii polskiej telewizji. Niemal codziennie odcinki produkcji znad Bosforu przyciągały przed telewizory ponad milion widzów. Wiadomo już, że niedługo przestanie być ona emitowana, a widzowie zobaczą ostatni epizod.

Serial "Elif". Krótkie przypomnienie fabuły

Obecnie Telewizja Polska emituje piąty sezon serialu „Elif”. Jak każdy odcinek, finałowy epizod będzie obfitował w emocje.

Przypomnijmy, że serial opowiada historię 6-letniej Elif, która została rozdzielona z matką - Melek. Kobieta pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musiała uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabrała Elif do domu jej biologicznego ojca. Z czasem matka i córka się odnalazły, jednak na drodze do ich szczęścia stanęła m.in. Kiymet, która pojawiła się w najnowszym sezonie.