Koniec zwycięskiej serii Proszowianki. Tylko remis z Legionem

Klucz do zwycięstwa proszowianie trzymali w pierwszej połowie, w której mieli przewagę i stworzyli dwie doskonałe okazje na objęcie prowadzenia. W sytuacjach sam na sam z Łokietkiem najpierw Kopeć uderzył za wysoko, a w 41. min. Ciesielski trafił w słupek. Zwłaszcza druga okazja należała do kategorii stuprocentowych, gdyż zawodnik miejscowych nie był nawet specjalnie naciskany przez rywali. Był to właściwie jedyny moment zagapienia legionistów, którzy okazali się bardzo wymagającym rywalem, prezentując się solidnie zwłaszcza w grze defensywnej.

W drugiej połowie mecz się wyrównał, a nawet to goście z Bydlina byli bliżsi powodzenia. Baranowski w bramce Proszowianki zanotował co prawda dwie niepewna interwencje, ale też dwukrotnie ratował zespół w groźnych sytuacjach. W końcówce goście grali w osłabieniu, gdyż drugą żółtą kartkę obejrzał Majewski. Nawet jednak w dziesiątkę przeprowadzili kontrę, po której Osowski nie sięgnął piłki będąc cztery metry przed bramką. Gospodarze bili głową w mur, ale żadnego wyłomu w nim nie dokonali.