Konkurs „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023” rozstrzygnięty! Nagradzamy laureatów: firmy i szkoły

GOZ - o co chodzi?

Celem GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego, w skrócie: GOZ) jest zminimalizowanie wytwarzania odpadów trafiających do środowiska. Gospodarka obiegu zamkniętego zakłada, że produkty, materiały oraz surowce, zarówno te wykorzystane do wytworzenia danego wyrobu, jak i jego eksploatacji, a także pozostające po nim odpady, powinny pozostawać w obiegu gospodarczym tak długo, jak jest to możliwe. Złotą zasadą GOZ jest reguła „3R” – Reduce, Reuse, Recycle (ogranicz, użyj ponownie, odzyskaj). Dotychczas powstawanie odpadów było ostatnim etapem "życia" produktów. Teraz są one traktowane jako surowce wtórne i ponownie wykorzystywane. W ten sposób chronimy środowisko naturalne, oszczędzamy zasoby i uczymy wrażliwości na otaczający nas świat.