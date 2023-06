Konkurs „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu laureatem!

Rozmawiamy z Jolantą Dudczyk, dyrektorem Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu, który jest zdobywcą III miejsca w tegorocznej edycji ekokonkursu "GOZ Biznes – Lider Małopolski 2023".

Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu: jaka to szkoła?

W skład Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu wchodzą Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 - Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W kształceniu młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych mamy ponad 50-letnie doświadczenie. W branżowej szkole młodzież może zdobywać zawód kucharza, cukiernika, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie czy też pracownika pomocniczego stolarza. Natomiast w szkole przysposabiającej, skierowanej do uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami, przygotowujemy młodzież do dorosłego i samodzielnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. Bogata tradycja i duże zaangażowanie nauczycieli dają nam możliwość przełamywania barier społecznej izolacji osób niepełnosprawnych i wychodzenia z naszymi pomysłami na zewnątrz. Przy Zespole Szkół działa Stowarzyszenie VIRTUS, dzięki któremu mogliśmy poprawić bazę lokalową i uatrakcyjnić ofertę edukacyjną. W ostatnich latach powstały na terenie naszej szkoły ogrody sensoryczne, siłownia i instrumenty muzyczne oraz gry „pod chmurką” czy też tężnia solankowa. Nie tylko jesteśmy otwarci na projekty, ale tez sami wychodzimy z organizacją różnych imprez. I tak w styczniu w sądeckim MOK-u organizowaliśmy już kolejny konkurs kolęd i pastorałek „Narodziła nam się Dobroć”, a w maju po raz pierwszy Sądeckie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Była to bardzo duża inicjatywa, mająca na celu integrację osób niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem poprzez aktywizację i promocję ich twórczości i talentów. Dla nas, obok dobrego przygotowania młodzieży do samodzielnego i dorosłego życia, społeczna integracja jest priorytetem, toteż nie tylko troszczymy się o wszechstronny rozwój naszych uczniów, nie tylko poprawiamy jakość kształcenia, ale też chcemy dzielić się naszym doświadczeniem z innymi. W ostatnim roku podjęliśmy też wiele działań proekologicznych, z którymi wyszliśmy do uczniów z innych sądeckich szkół.

Przypomnijmy, że zostaliście nagrodzeni za cały wachlarz projektów. Co szczególnie zaangażowało uczniów?

W działalność naszej szkoły od wielu lat wpisana jest edukacja prośrodowiskowa. Co roku, samorząd uczniowski wraz z samorządami klasowymi i opiekunami, opracowuje plan pracy, uwzględniając w nim działania związane z ekologią i ochroną środowiska. Głównym celem, jaki nam przyświeca, to zwiększanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, ich rodzin, nauczycieli i w środowisku lokalnym. Naszym doświadczeniem dzielimy się z uczniami innych szkół, propagujemy rozwiązania proekologiczne, zapoznajemy z pojęciami recyklingu, upcyklingu, z racjonalnym gospodarowaniem odpadami, ekologią, ochroną środowiska, 3xR etc. Szukamy inspiracji w akcjach lokalnych i ogólnopolskich, korzystamy z wiedzy i doświadczenia innych, a najlepsze pomysły wcielamy w życie. I właśnie ta burza mózgów, a potem konsekwentna realizacja bardzo angażuje uczniów, a potem - możliwość pokazania własnych możliwości koleżankom i kolegom z innych szkół. Każdy z projektów, które realizowane są w naszej szkole, ma duże znaczenie dla młodzieży. Przede wszystkim dlatego, że dowiadują się czegoś nowego, zdobywają informacje, które mają dla nich znaczenie. Jednak dużą wartością jest to, że podczas realizacji projektów, mogą działać razem. Sprzyja to integracji, wzmacnia poczucie własnej wartości, kreatywność i inwencję twórczą.

Uczniowie w ten sposób nabywają wiedzę i rozwijają umiejętności manualne, jednocześnie ucząc się, by zwracać uwagę na ekologiczny aspekt pracy. Wasz projekt jest wyjątkowy, bo…?

To nie projekty są wyjątkowe, to młodzież, która je realizuje. Osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień borykają się z różnymi trudnościami, chcą chronić środowisko, chcą propagować rozwiązania sprzyjające ochronie naszej planety, podejmować inicjatywy ważne dla naszej wspólnej przyszłości, np. gospodarowanie wodą deszczową czy ograniczanie ilości zużywanego plastiku. To właśnie w naszej szkole podczas warsztatów wykonane zostały lasy w szkle, z plastikowych butelek zrobione donice, a zamiast foliowych torebek młodzież zobaczyła, że można samemu wykonać piękną torebkę na zakupy z naturalnych i biorozkładalnych materiałów. Tworzone też były przepiękne domki dla owadów i wiele innych ciekawych inicjatyw. Warto dodać, że do realizacji wymienionych projektów zostali zaproszeni uczniowie ze szkół integracyjnych z terenu naszego miasta.

Jakie są plany szkoły związane z GOZ?

Plany na przyszłość związane z GOZ? Jest ich bardzo dużo. Przede wszystkim już jesienią będziemy realizować projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego „Dbaj o środowisko-oddychaj czystym powietrzem”. W ramach tego projektu odbędą się m.in. warsztaty wykonania doniczek ze zużytych ścierek, które najpierw zostaną odpowiednio utwardzone, a następnie zostaną w nich posadzone rośliny. Przygotowana zostanie inscenizacja słowno-muzyczna o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza oraz traktująca o tym, jakie podejmować działania, by zapobiegać degradacji środowiska. Inscenizacja będzie pokazywana w wybranych szkołach integracyjnych na terenie naszego powiatu. Podczas warsztatów zdrowego i ekologicznego stylu życia – zerowaste, uczestnicy dowiedzą się, jak sporządzać posiłki, by nie marnować jedzenia. Uczniowie z resztek jedzenia przyrządzą różne potrawy, np. zapiekanki, zupy kremy, kompoty. Warsztaty poprzedzone będą pogadanką i prezentacją, w których szczególną uwagę zwrócimy na odnawialne źródła energii. Będziemy promować działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza oraz kształtować wartość ekologicznego stylu życia. Od października w naszym Zespole będzie również realizowana innowacja pedagogiczna „Przeszłość i teraźniejszość – działamy razem z ekorodzinami”. Jesteśmy na etapie planowania działań, ale na pewno w ramach tego zadania odbędą się warsztaty szycia typu patchwork, gotowania, do którego zostaną zaproszeni uczniowie wraz z rodzicami. Myślę, że będzie to ciekawa forma integracji. Cały czas jesteśmy pozytywnie i ekologicznie nastawieni na przyszłość. Główni Partnerzy konkursu:

Robert Pilachowski - Warsztaty dla dzieci w Wągrowcu