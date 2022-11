KONKURS: Weź udział w zabawie i wygraj wymarzone wczasy!

Spacery w górach, lenistwo na plaży a może szalone afrykańskie safari? Sposobów na spędzenie wakacji jest wiele, a my chcemy poznać Twoje marzenia i plany. Rzuć wodze fantazji, opisz nam swoje wymarzone wakacje i pamiętaj- ogranicza nas tylko wyobraźnia!

Do 4 grudnia, za pośrednictwem ankiety konkursowej dostępnej pod przyciskiem poniżej, możesz zgłosić się do naszego konkursu. Ankieta składa się z kilku punktów do wypełnienia:

Opis wymarzonych wakacji. Jak wspominaliśmy, kreatywność mile widziana!

Imię i nazwisko, żebyśmy wiedzieli, komu przekazać nagrody

Numer telefonu, który ułatwi nam kontakt

Opcjonalnie adres poczty elektronicznej, co usprawni przepływ informacji

Oraz zaznaczenie zgody jako akceptacji regulaminów

Regulamin Konkursu dostępny jest TUTAJ