Konkursowa dynia: krojona piłą mechaniczną, przewożona dźwigiem Grzegorz Tabasz

Obiecałem kilka dodatkowych słów o dyni. To, co dynią nazywamy to trzy gatunki: olbrzymia, piżmowa i zwyczajna. Jak jeden mąż pochodzą z Ameryki Południowej. Jako jeden z cenniejszych łupów przywiezione do Europy przez konkwistadorów. Wszystkie są jadalne, a niektóre z nich osiągają iście gargantuiczne rozmiary.